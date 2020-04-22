Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 41 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

Toplantıda Covid19 Pandemisi ve etkilerinden etkilerinden dolayı okullara ara verilen bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA platformu üzerinden sürdürülen uzaktan eğitim çalışmaları ve çalışmaları destekleyen Bakanlığın ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve duyurusu yapılan diğer destek çalışmalarının Zonguldak'taki uygulanma düzeyleri, bu süreçte Rehber öğretmenler, ilgili branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere Psikososyal destek hizmetleri değerlendirildi. Covid19 ile mücadelede Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu hizmetlerin mücadeleye katkısı, bu yıl 23 Nisan 1920’ nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, telekonferans platformunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve platformda yer alan İl Milli Eğitim Müdürlerine Zonguldak ili özelinde yapılan çalışmaları aktardı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosundaki öğretmenlerin ders okuttukları öğrencilerine ve ilgili velilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Çocuklar İçin Ailelere ve Öğretmenlere Psikososyal Destek Kılavuzu” kapsamında öğrencilere ulaşılarak öğrencilerin okul süreçlerinden kopmamaları için iletişim halinde olarak destek verdiklerini, Covid19 ile mücadelede il genelindeki Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezlerin totalde günlük cerrahi maske üretimi, tek kullanımlık tulum, Bilim Sanat Merkezleri ve Meslek Liseleri katkısı ile siperlik maske üretimleri ve dezenfektan yapımı ile destek verildiğini, TBMM’nin açılışının 100.Yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi işbirliği ile yapıldığını ve bu kapsamdaki kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

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