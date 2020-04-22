Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü

İHA

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 41 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 41 ilin İl Milli Eğitim Müdürleriyle yaptığı toplantıya katıldı.
Toplantıda Covid19 Pandemisi ve etkilerinden etkilerinden dolayı okullara ara verilen bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA platformu üzerinden sürdürülen uzaktan eğitim çalışmaları ve çalışmaları destekleyen Bakanlığın ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve duyurusu yapılan diğer destek çalışmalarının Zonguldak'taki uygulanma düzeyleri, bu süreçte Rehber öğretmenler, ilgili branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere Psikososyal destek hizmetleri değerlendirildi. Covid19 ile mücadelede Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu hizmetlerin mücadeleye katkısı, bu yıl 23 Nisan 1920’ nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri görüşüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, telekonferans platformunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve platformda yer alan İl Milli Eğitim Müdürlerine Zonguldak ili özelinde yapılan çalışmaları aktardı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosundaki öğretmenlerin ders okuttukları öğrencilerine ve ilgili velilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Çocuklar İçin Ailelere ve Öğretmenlere Psikososyal Destek Kılavuzu” kapsamında öğrencilere ulaşılarak öğrencilerin okul süreçlerinden kopmamaları için iletişim halinde olarak destek verdiklerini, Covid19 ile mücadelede il genelindeki Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezlerin totalde günlük cerrahi maske üretimi, tek kullanımlık tulum, Bilim Sanat Merkezleri ve Meslek Liseleri katkısı ile siperlik maske üretimleri ve dezenfektan yapımı ile destek verildiğini, TBMM’nin açılışının 100.Yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi işbirliği ile yapıldığını ve bu kapsamdaki kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memleketine gelemeyince doğum günü pastasını ekiplerden yolladı
YEREL HABERLER Memleketine gelemeyince doğum günü pastasını ...
AK Parti Milletvekilleri Zonguldak’taki gelişmeleri değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Zonguldak’taki gelişmeleri ...
Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı
YEREL HABERLER Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı
Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım kendilerini korusun
YEREL HABERLER Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım ...
(Görüntülü) Koronavirüsten kurtulan ilk madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten kurtulan ilk madenci ...
Otomobil evin çatısına uçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin çatısına uçtı: 1 yaralı
(Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ...
Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış
YEREL HABERLER Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı
(Görüntülü) Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan ...
Hakem ve eşi korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Hakem ve eşi korona virüsü yendi
Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa ...
Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi
Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da buluşalım”
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da ...
Başkan Posbıyık 23 Nisan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık 23 Nisan Bayramını kutladı
Başkan Posbıyık yeni şehir mezarlığını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık yeni şehir mezarlığını inceledi
AK Partili başkanın dayısı vefat etti
YEREL HABERLER AK Partili başkanın dayısı vefat etti
‘IWD’20 Zonguldak” etkinliği canlı yayın ile gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER ‘IWD’20 Zonguldak” etkinliği canlı yayın ile ...
Prof. Dr. Sözen: Baharın gelmesiyle toplu olarak yılanların görülmesi normal
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sözen: Baharın gelmesiyle toplu olarak ...
Sağlıkçılar ile buluşan Vali Bektaş, ikinci kez özür diledi
YEREL HABERLER Sağlıkçılar ile buluşan Vali Bektaş, ikinci kez özür ...
(Özel) Yolcu minibüsünde korona virüse karşı bölmeli önlem
YEREL HABERLER (Özel) Yolcu minibüsünde korona virüse karşı bölmeli ...
Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi
YEREL HABERLER Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür ...
Profesörden 'yılanları öldürmeyin' uyarısı BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Kamuoyundaki haberlerde öldürülen yılanlar zararsızdır"
YEREL HABERLER Profesörden 'yılanları öldürmeyin' uyarısı BEÜ Fen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X