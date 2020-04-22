Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

İHA

Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

Japonya'da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japon eşi ile birlikte çocukları Tolga ve Haluk Zonguldak'a gıda yardımında bulundular.
Korona virüsünün tüm dünyayı derinden etkilediği ve Türkiye'nin de etkilendiği bu süreçte Murat Enşici ve ailesi "Ülkeme ve memleketimizin bu süreci en az hasarla geçirmesini temenni ediyoruz. Bu zor günlerin atlatılması için elimizdeki imkanlarımızı kullanacağız" diye konutu.
İlk etapta 32 aile için gıda kolilerini Devrek’te hazırlattırarak yardımlarının nereye yapılmasının uygun olacağı konusunda 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüşerek fikirlerini alarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı aradığını ifade eden Enşici, "Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş bey yardımın ulaştırılmasını istediği kurumu belirttikleri Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Derneğine teslim edilmiştir. Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Civelek Bey’e teslim edilmiştir. Zonguldak Vali Yardımcımız Nevzat Taşdan Bey kolilerin Devrek’ten alınmasındaki desteklerinden dolayıda çok teşekkür ederiz. Oğullarım da kendileri için biriktirdikleri harçlıklarını memleketlerine göndererek bu yardıma bir nebze de olsun katkı sağlamaya çalıştılar. Bu bizleri gururlandırdı. Japonya'da vatandaşlar böyle zor zamanlarda devletten yardım beklemek yerine kendi birikimleriyle sürece katkı sağlıyor. Görüyoruz ki benzer durum memleketimizde ülkemizde de yaşanıyor. Bu bizleri zor süreçte mutlu ediyor. Zonguldak’ım hep birlikte korona virüsünün üstesinden geleceğiz. Devletimizin ve yerel yöneticilerimizin hepimizin sağlıklı kalması için aldığı kurallara uyalım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü
YEREL HABERLER Akgül, telekonferans ile Bakan Selçuk'la görüştü
Memleketine gelemeyince doğum günü pastasını ekiplerden yolladı
YEREL HABERLER Memleketine gelemeyince doğum günü pastasını ...
AK Parti Milletvekilleri Zonguldak’taki gelişmeleri değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekilleri Zonguldak’taki gelişmeleri ...
Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı
YEREL HABERLER Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı
Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım kendilerini korusun
YEREL HABERLER Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım ...
(Görüntülü) Koronavirüsten kurtulan ilk madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten kurtulan ilk madenci ...
Otomobil evin çatısına uçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin çatısına uçtı: 1 yaralı
(Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ...
Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış
YEREL HABERLER Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı
(Görüntülü) Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan ...
Hakem ve eşi korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Hakem ve eşi korona virüsü yendi
Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa ...
Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi
Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da buluşalım”
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da ...
Başkan Posbıyık 23 Nisan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık 23 Nisan Bayramını kutladı
Başkan Posbıyık yeni şehir mezarlığını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık yeni şehir mezarlığını inceledi
AK Partili başkanın dayısı vefat etti
YEREL HABERLER AK Partili başkanın dayısı vefat etti
‘IWD’20 Zonguldak” etkinliği canlı yayın ile gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER ‘IWD’20 Zonguldak” etkinliği canlı yayın ile ...
Prof. Dr. Sözen: Baharın gelmesiyle toplu olarak yılanların görülmesi normal
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sözen: Baharın gelmesiyle toplu olarak ...
Sağlıkçılar ile buluşan Vali Bektaş, ikinci kez özür diledi
YEREL HABERLER Sağlıkçılar ile buluşan Vali Bektaş, ikinci kez özür ...
(Özel) Yolcu minibüsünde korona virüse karşı bölmeli önlem
YEREL HABERLER (Özel) Yolcu minibüsünde korona virüse karşı bölmeli ...
Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi
YEREL HABERLER Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X