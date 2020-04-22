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Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendi

DHA

Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, yaklaşan Ramazan ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.  İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 31 kentte 00.00'da başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da hareketlilik yaşandı. Ramazan öncesi de alışveriş yapmak isteyenler marketlerde yoğunluk oluşturdu. Özellikle PTT ve banka önlerine görülen uzun kuyruklara polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis, halkı sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı. İl ve ilçe girişlerinde de polis ve...

Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendi

<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, yaklaşan Ramazan ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı. <br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 31 kentte 00.00'da başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da hareketlilik yaşandı. Ramazan öncesi de alışveriş yapmak isteyenler marketlerde yoğunluk oluşturdu. Özellikle PTT ve banka önlerine görülen uzun kuyruklara polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis, halkı sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı. İl ve ilçe girişlerinde de polis ve jandarmanın denetimleri sürdü. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan ve gideceği yeri ibraz edemeyen sürücüleri evlerine gönderdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-22 13:46:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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