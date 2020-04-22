İl Milli Eğitim Müdürü Akgül Çaycuma'ya ziyarette bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül ziyarette bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okuluna ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül önderliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ismail Baş, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı'da eşlik etti. Ziyâret esnasında maske üretim çalışmaları konusunda Okul Müdürü Gökhan İncircioğlu’ ndan bilgi alındı. Üretimde görev alan usta öğreticilere ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, üretilen maskeleri Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sezgin Mutlu’ ya teslim edildi. Başhekim Mutlu “Bu süreçte maske üretimine katkı sağlayan, bizlere maddi manevi destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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