Zonguldak, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sessizliğe büründü

TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Sırbistan'a gıda ve temizlik malzemesi yardımı

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Mahalle ve sokaklar, kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece polis ekipleri kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, il ve ilçe sınırlarındaki denetimlerine devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-23 00:33:48<br>

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