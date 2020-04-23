Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber

İHA

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, yoğun bakımdaki vaka sayılarını açıklayarak evde izolasyonun önemine değindi. Tosun, "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, yoğun bakımdaki vaka sayılarını açıklayarak evde izolasyonun önemine değindi. Tosun, "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.
Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zonguldak adına müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tosun, "Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim. Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi. Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

"Allah'a şükür 70'li hasta sayılarına kadar geriledik"
Başhekim Tosun, "Salgında ilk vaka 10 Mart'ta İstanbul’da bildirildi. Zonguldak'ın ilk vakası 20 Mart'tı, yani diğer Anadolu illerine göre erken yakalandık. Şehrimizin coğrafi yapısı, sıkışık şehir merkezi, yaşlı nüfus oranının yüksekliği, KOAH hastalarımızın fazlalığı bizi kötü etkiledi. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye’den önce alınan kararlarla, ki başka şansımız yoktu, zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah'a çok şükür 70'li hasta sayılarına kadar geriledik. Bu bilgileri bayram günü size vermemin sebebi, halkımızın çektiği sıkıntıların (evde izolasyonun) çok işe yaradığı, büyük çoğunluğumuzun evde kal çağrısına uyduğu ve sonucunu alarak sağlık sistemini çökertmeden önümüzü görebilmemize fırsat verdiğidir. Bu yüzden ilk teşekkürüm kurallara uyarak evde mecburi ya da değil kalan herkese, sosyal mesafe ve maske takarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımızadır" dedi.

"Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir"
Başhekim Hasan Tosun, evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Bu yazı size moral ve motivasyon vermek, emeklerinizin boşa gitmediğini bilmeniz içindir. Aynı kararlılık ve azimle mücadelemizi yaparsak önce ilimiz ve dahi tüm Türkiye bu illetten kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı Genç girişimci virüsün yayılma hızını düşürmek için otomatik dezenfeksiyon sistemleri geliştirdi
YEREL HABERLER Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik ...
Komandolar 23 Nisan'ı böyle kutladı
YEREL HABERLER Komandolar 23 Nisan'ı böyle kutladı
(Görüntülü) 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından kutladılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarından ...
Kulüp Başkanı korona savaşını kazandı
YEREL HABERLER Kulüp Başkanı korona savaşını kazandı
Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi
YEREL HABERLER Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi
Çaycuma'da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti
YEREL HABERLER Çaycuma'da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti
Zonguldaklılar 23 Nisan'ı balkondan kutladı
YEREL HABERLER Zonguldaklılar 23 Nisan'ı balkondan kutladı
Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak taburcu oldu
YEREL HABERLER 93 yaşında koronavirüsü yendi, horon oynayarak ...
Devrek’te 23 Nisan Bayramı programı
YEREL HABERLER Devrek’te 23 Nisan Bayramı programı
Yaşlı çift Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı istedi
YEREL HABERLER Yaşlı çift Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı ...
Zonguldak'ta sessizlik hakim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sessizlik hakim
(Görüntülü) Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ...
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Zonguldak, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Zonguldak, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla ...
Zonguldak halkı Ramazan ayı ve kısıtlama öncesi marketlere akın etti
YEREL HABERLER Zonguldak halkı Ramazan ayı ve kısıtlama öncesi ...
Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı
Vatandaşlar izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Vatandaşlar izin belgesi için uzun kuyruklar ...
Devrek’te Pazar ve marketlerde Ramazan Ayı bereketi
YEREL HABERLER Devrek’te Pazar ve marketlerde Ramazan Ayı bereketi
İl Milli Eğitim Müdürü Akgül Çaycuma'ya ziyarette bulundu
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Akgül Çaycuma'ya ziyarette ...
Devrek’te iyilik daha hızlı buluşacak
YEREL HABERLER Devrek’te iyilik daha hızlı buluşacak
Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler hareketlendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 4 günlük kısıtlama öncesi caddeler ...
(Özel) Yıkamadığı parayı kasasına koymuyor Esnaftan korona virüse karşı ilginç önlem
YEREL HABERLER (Özel) Yıkamadığı parayı kasasına koymuyor Esnaftan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X