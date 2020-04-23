Jandarmadan 23 Nisan günü doğan gence pastalı sürpriz

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, 13 yaşına giren İbrahim Çavdar'a pasta ile sürpriz yaptı. Doğum gününde aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Çavdar, ekiplere teşekkür etti.

Kozlu ilçesine bağlı Örenköy'de yaşayan 3 kardeşin en küçükleri olan İbrahim Çavdar, 23 Nisan 2007 yılında dünyaya geldi. Kozlu 100. Yıl İlkokulunda öğrenim gören küçük çocuğun hem bayramını hem de doğum gününü kutlamak isteyen Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğum günü pastası alarak küçük çocuğun evine gitti. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çavdar, hediye ve pasta için ekiplere teşekkür etti. Sosyal mesafe kurallarının da dikkat edildiği kutlama, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Çavdar'ın en büyük ağabeyi Berat da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Berat, "23 Nisan 2007 tarihinde hayata gözleri açan ve mutluluğumuzun bir parçası olan kardeşim İbrahim Çavdar'a hatırlayarak bu güzel ve anlamlı günde sürpriz yaparak bizi onurlandıran Kozlu İlçe Jandarma Karakol komutanlığına sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" diyerek Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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