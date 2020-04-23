Gazeteciler çocukları sevindirdi

<br>Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK´taki gazeteciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk baskılı balon dağıttı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Zonguldak'ta, gazeteciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde kalan çocuklara bir araya gelerek Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk baskılı balon dağıttı. Palyaço kıyafeti giyen basın mensuplarını gören çocuklar, sevindi. Gazetecilere teşekkür eden Murat Çökelezoğlu, "23 Nisan Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Üzgünüz tabi ama en güzel şekilde bayramımızı kutlamaya çalışıyoruz. Devletimiz önlem almaya devam ediyor inşallah bir an önce sonuçlanır da kurtuluruz. Evden çıkın denilene kadar evdeyiz" dedi.<br>Gazeteci Emre Can Bayram da çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin 100'üncü yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon ve bayrak dağıttık. Basın mensubu arkadaşlarımızla böyle bir organizasyon yapmak istedik. Yerelde ve ulusal basında görev yapan arkadaşlarımızın katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocukları bir nebze de olsa mutlu etmekti. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN<br>2020-04-23 18:48:55<br>

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