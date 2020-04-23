Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)AZERBAYCAN'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.<br>Azerbaycan'dan uçakla Ankara'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Zonguldak'a getirildi. 182 kişi, Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Gece saatlerinde Suudi Arabistan'dan gelecek 189 kişi de aynı yurda yerleştirilecek.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-23 20:37:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.