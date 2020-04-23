Gazeteciler, 700 bayrak ve balonu çocuklara hediye etti

Zonguldak'ta ulusal ve yerel medya çalışanı 6 gazeteci, hazırladıkları proje kapsamında 700 bayrak ve balonu yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla evde kalan çocuklara dağıttı.

Kent merkezinde görev yapan gazeteciler, kendi aralarında toplandıkları paralar ve gönüllü vatandaşların katkısıyla 700 bayrak ve balon satın aldı. Gazeteciler ardından mahallelere giderek yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla evlerinde kalan minikleri sevindirdi. Gazetecilerden Emrecan Bayram, "Çocukların evde kalmalarından dolayı böyle bir şey düşündük. Amacımız sadece çocukları mutlu etmekti. Burada yerel ve ulusal medyada çalışan arkadaşlarla fikir ortaya koyduk. Çocuklar mutlu oldu. Bu yaptığımız etkinlikle çocukların mutluluğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda da böyle organizasyonlarla da çocukların ve Zonguldak halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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