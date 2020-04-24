Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı Zonguldak'a getirildi

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Suudi Arabistan'da bulunan 176 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamından uçakla Ankara'ya ardından da otobüslerle kalacakları Zonguldak'taki yurda getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, uçakla Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular valizlerini teslim aldıktan sonra otobüslere binerek Zonguldak'a hareket etti. 14 günlük karantina süresini geçirecek olan vatandaşlar, yerleştirilecek olan KYK'ya ait yurda getirildi. Otobüslerden inen Türk vatandaşları valizlerini alarak kalacakları odalarına yerleşti.

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