Ereğli'de hücumbottan İstiklal Marşı okundu  

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<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu.<br>Ereğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'de TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu. Gemi mürettebatı Ereğli sahil bandında saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Ereğli Belediyesi'nce hazırlanan müzik arabasından da İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar daha sonra çalınan müzik arabasından şarkılara cep telefonlarının ve evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-04-23 23:34:35<br>

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