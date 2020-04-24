Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi (2)

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<br>SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN 189 YOLCU DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ<br>Azerbaycan'dan getirilen 182 yolcunun ardından Suudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı da Ankara'ya inen uçağın ardından otobüsle karantinaya alınacakları Zonguldak'a getirildi. Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 kişi, 14 gün karantina altında tutulacak. Akşam saatlerinde Azerbaycan'dan getirilen 182 yolcuyla birlikte toplam karantinaya alınan kişi sayısı 371 oldu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-24 00:15:38<br>

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