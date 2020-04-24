Zonguldak hilal oldu

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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak'ın havadan hilal şeklindeki görüntüsü sosyal medya hesabında paylaştı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak'ın drone ile havadan görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde şehir hilal olarak gözüktü. Emniyet Müdürü Metin Turanlı, paylaşımında '100. yılda Zonguldak’ta Hilal ile başladık; hoş geldin ey şehri RAMAZAN'dedi.

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