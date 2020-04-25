Evden çıkamayan kadının 'muhabbet kuşu' isteği yerine getirildi

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Şahinde Sağlam'ın (66) muhabbet kuşu isteği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve jandarma ekiplerince yerine getirdi.<br>Zonguldak'a bağlı Karaman beldesinde yaşayan Şahinde Sağlam, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadığı için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak muhabbet kuşu istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlam'ın evine giderek istediği muhabbet kuşu hakkında bilgi aldı. Ardından evden ayrılan ekipler, bir süre sonra Sağlam'ın istediği muhabbet kuşunu alarak evine gitti. Sağlam, muhabbet kuşunu teslim alarak ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-24 23:56:40<br>

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