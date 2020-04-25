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Babasının korona tedavisi gördüğü hastanede çalışmaya devam etti

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil polikliniğinde görevli hemşire Selda Aktağ, babası aynı hastanede korona virüs tedavisi gördüğü sırada hastalarına bakmaya devam etti.

Babasının korona tedavisi gördüğü hastanede çalışmaya devam etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil polikliniğinde görevli hemşire Selda Aktağ, babası aynı hastanede korona virüs tedavisi gördüğü sırada hastalarına bakmaya devam etti.
20 yıl maden ocaklarında çalıştıktan sonra emekli olan Şanver Aktağ, sağlık kontrolü için Şubat ayında testler yaptırdı. Testleri temiz çıkan Aktağ’ın ilerleyen süreçte öksürük ve nefes darlığı şikayetleri başlayınca farklı zamanlarda iki ayrı hastanede tedavi gördü. Aktağ tedaviye cevap vermeyince kızı Selda Aktağ’ın da çalıştığı pandemi hastanesi olan BEÜ Eğitim ve araştırma Hastanesine Covid19 şüphelisi olarak yatışı yapıldı. Aktağ yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından yapılan testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Aktağ, başta hemşire kızı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesin evde kalmaya ve tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.
Baba Aktağ konuşmasında, “20 yıl madencilik yaptım. İşçilik, şeflik derken yaklaşık 15 sene önce emekli oldum. Şubat Ayı’nın 20’si gibi Zonguldak’ta bir checkup yaptırdım. O testlerde korkacak bir şey çıkmadı sadece midede ülser olduğu söylendi. Fakat bu süreçten 10 gün sonra nefes darlığı problemi yaşadım. Eve geldim, gece saat 2 gibi rahatsızlandım. Acile gittim, antibiyotik serum verdiler. Ertesi gün yine aynı şeyi yaşadım ve özel bir hastaneye gittim, orada da aynı şeyi yaşadım. Sonra sıkıntım devam ettiği için, gideyim göğüs doktoruna muayene olayım dedim. Muayene oldum doktor sana bir antibiyotik vereyim 10 gün tedavi ol gel dedi. 10 günlük tedavi bana çok iyi geldi rahatladım. Sonra tabi yasaklar başladı, kontrole gidemedim. O süreçte üşüttüm, aynı sıkıntılar tekrar baş gösterdi. Sonra hastaneye gittim muayene oldum, orada film çektiler, senin durumun kötü dediler. Koşa koşa Zonguldak araştırma hastanesine gittim. Kızımda araştırma hastanesinde çalışıyor. Vardık oraya testlere baktılar, dediler filmleri karşılaştıracağız. Covid şüphesi ile seni yatıralım dediler. Sağ olsunlar çok güzel ilgilendiler, birinci testimiz negatif çıktı, ikinci ve üçüncü testimizde negatif çıktı. Ama bu süreçte aldığımız tedavi bizi rahatlattı. Şuanda biraz daha iyiyim, herhangi bir problem yok. Kızım çok zor şartlarda beni görmeye geldi. Hastane odasına girerken sürekli steril olmak zorundalar. Birkaç kez geldi gitti. Sağ olsun onun sayesinde iyi bir tedavi olduk. Allah razı olsun, tüm hastane çalışanlarından, çok zor bir süreçten geçiyorlar. O kadar yoğunlaşmışlar ki her hastaya gidip geldiklerinde kılık kıyafetleri değişiyor. Hayırlısı olur inşallah bu süreci atlatırız. Atlatacağımıza da inanıyorum. Tek yapmamız gereken evde kalıp, sağlıklı kalmak. Birazda kendi hatamız, biz durmadık, Şubat ayında Antalya’ya gittik, İstanbul’a gittik. Benim korkum şuydu evde yaşlı anne, babam var. 3 tane torunum var, gelinim var, kızım var. Acaba onlara bulaştırırsam diye. Kafam şuanda rahat testlerimiz temiz çıktı. İyiyiz, tedavimize devam ediyoruz” dedi.
Babası korona virüs tedavisi görürken bir kat aşağıda kendinin acil serviste hastalarına bakmaya devam ettiğini belirten hemşire Selda Aktağ, zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade etti. Hastanede uygulanan tedavinin ardından babasının testlerinin negatif çıktığını ve hastaneden taburcu edildiğini belirten hemşire Aktağ, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarına teşekkür etti. Aktağ konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Şüphesi Babamın ilk olarak öksürük ve nefes darlığı şikayetleri oldu. Daha önce tedavi olmuştu ama şikayetleri artınca kendi çalıştığım pandemi hastanesine yatışını yapmak zorunda kaldık. Babamın akciğerlerinde Covid ile ilgili bulgular olduğu için yatışı yapıldı. Ama çok şükür testleri negatif çıktı. Covid19 şüphesi olduğu için virüsle ilgili tedavisini almış oldu. Babamın yatışının yapıldığı ertesi günü ben nöbete gittim. Ben nöbetteyken babamın yukarıda yatması ve onun yanında olamamak çok üzücüydü. Hep onun yanında kalmak istedim ama sağ olsun kız kardeşim babamın yanında kaldı. Bu süreç tabi ki üzücü; sonrasında neler olabileceğini bilemiyorsunuz. Babamın yanında bulunup destek olamamak çok üzücüydü. Onun yanında olup, sarılıp ihtiyaçlarını gidermeyi çok isterdim. Nöbetten çıktığımda ihtiyaçlarını görmeye çalıştım. Uzaktan, çok temas etmedin, odaya girdiğimde de tamamen koruyucu kıyafetler giyerek hem kendimi hem babamı korumaya çalıştım. Hastanedeki arkadaşlarım bu konuda çok destek oldular. Hastalarla ilgi alakaları çok güzeldi. Bu nedenle hastanede çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Babama yapılan 3 Covid testide negatif çıktı. Öksürük ve nefes darlığı şikâyetlerimde geriledi. Şu anda evde izolasyon sürecinde. Akciğerdeki bulgulardan dolayı antibiyotik tedavisi alıyor. Çok şükür daha da iyi olacak inşallah.”

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