Zonguldak'ta halk pazarları 26 gün sonra açılıyor

<br>Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, 1 Nisan'dan bugüne kapalı olan halk pazarları, 26 gün sonra tedbirli olarak açılacak. <br>Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da aldığı kararla kentteki halk pazarlarını kapattı. Türkiye'ye oranla kentteki vaka sayılarında da yaşanan düşüşün ardından meclis, halk pazarlarının 27 Nisan'dan itibaren açılmasına karar verdi. Zonguldak Belediyesi, kent merkezinde bulunan Soğuksu Halk Pazarı'nda dezenfeksiyon işlemleri yaptı. Halk pazarının pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü açık olacağı açıklandı. Yetkililer pazarda sosyal mesafe kurallarına uyularak alışveriş yapılması konusunda uyardı. <br>KENTTE SESSİZLİK SÜRÜYOR <br>30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde polis ve zabıta ekipleri görev yaptı. Ekmek servisleri, mahallelerde satışlarına devam etti. İl ve ilçe sınırında da polis ile jandarma ekiplerinin denetimleri sürdü. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-26 13:03:20<br>

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