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Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

İHA

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.

Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Zonguldak'ta kısıtlamanın son gününde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte karayolları da boşaldı. Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. 2326 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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