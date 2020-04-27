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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İHA

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar banka önlerine giderek ATM'den işlem yaptı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar banka önlerine giderek ATM'den işlem yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı itibariyle sona erdi. Yeni tip korona virüsle mücadele nedeniyle alınan karar doğrultusunda 4 gün boyunca adeta sessizliğin hakim olduğu kentte kısıtlama sona erdi. Bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelere ve şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise banka önlerine gelerek ATM'lerden işlem yaptı. Araç trafiğinin kısmen de olsa kent merkezinde yoğun olduğu görüntülendi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da yasağın sona ermesiyle birlikte sürücülerin hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Turanlı sosyal medya hesabından, "Korona da henüz bir yere gitmedi; radar da kalkmadı. Her ikisini de sevmediğinizi biliyorum" paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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