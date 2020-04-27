Zonguldak’ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Zonguldak’ta, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 23 26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
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