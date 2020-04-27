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Zonguldak'ta halk pazarları 26 gün sonra açıldı

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'dan itibaren kapalı olan halk pazarları, bugün açıldı. Pazarlara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptı. Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 1 Nisan gününden itibaren kentteki halk pazarları kapatıldı. Meclis, kentteki vaka sayısındaki düşüşlerin ardından ise halk pazarlarının açılmasına karar verdi. Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde kurulan halk pazarı bugün açıldı. Zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşların...

Zonguldak'ta halk pazarları 26 gün sonra açıldı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan'dan itibaren kapalı olan halk pazarları, bugün açıldı. Pazarlara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptı.<br>Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 1 Nisan gününden itibaren kentteki halk pazarları kapatıldı. Meclis, kentteki vaka sayısındaki düşüşlerin ardından ise halk pazarlarının açılmasına karar verdi.<br>Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde kurulan halk pazarı bugün açıldı. Zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşların ateşini kontrol ederek, girişlerine izin verdi. Pazar içinde de sık sık vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazar içinde denetimde bulundu.<br>Pazarcı İhsan Özdoğan, yaklaşık bir ay sonra tezgah açtıklarını, vatandaşın ilgisinden mutlu oldukların belirterek, "Bir yandan tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Endişeyle umut arasında gidip geliyoruz. Fiyatlar normal pazarda. Mevsim sonu ürünlerin fiyatları yüksek olabilir ama domates, biber gibi mevsimlik ürünler ucuz" dedi.<br>Pazardan alışveriş yapan Berkan Seyrek de fiyatların marketlerden daha uygun olduğunu söyleyerek, "Yoğunluk az, mesafe korunuyor ama daha iyi olması gerekiyor. Ben de ailemin pazarını yapmaya geldim. Evden çıkmıyoruz, büyüklerimiz daha da risk altında. Marketlerdeki fiyatlardan daha düşük ama daha da düşmesini bekliyoruz. İnsanlar geçimini sağlamaya çalışıyor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-27 13:40:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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