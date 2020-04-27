Otladığı sırada nehre düşen inek telef oldu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otladığı sırada ırmağa düşen inek sulara kapılması sonucu telef oldu.

Otlandığı sırada Filyos Irmağına düşen inek suyun akıntısı ile birlikte sürüklenmeye başladı. Vatandaşların fark ettiği inek bir müddet sürüklendikten sonra telef suda boğularak telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.