Alaplı’da vak'a sayısı arttı

Zonguldak Alaplı ilçesinde korona virüs salgınına yakalananların sayısı artmaya devam ediyor. Son 48 saatte 53 olan korona virüs (Covid19) vak'a sayısının 65'e yükseldiği, bunlardan 41 kişinin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yeni vak'alarla birlikte Alaplı ilçesinde toplam korona virüs vak'a sayısının 65'e yükseldiğini kaydederek, "Bu vak'alardan 41 kişinin Covid19 testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif olanlardan 7 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz, son tedbirlere uygun olarak halk pazarının da önümüzdeki çarşamba günü tekrar açılmaya başlayacağını da ifade ederek, "Valiliğimizin pazarla ilgili bir hafta uzatma süresi doldu ve önümüzdeki haftadan itibaren halk pazarı sadece sebze,meyve,gıda ve temizlik ürünleri satılmak ve belirtilen hususlara göre düzen sağlanmak kaydıyla tekrar açılacak" dedi.

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