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220 yıllık Yazici Zade Hüseyin Bey, Camisi'nde sessizlik hakim. Zonguldak Alaplı ilçesindeki 220 yıllık Yazici Zade Hüseyin Bey Camisi'nde sessizlik hakim oldu.

Her vakit cemaat ile dolup taşan ve Ramazan aylarında mukabele okunan Yazici Zade Hüseyin Bey Camisi, günümüze kadar gelen tarihi iştihamı ile zaman zaman tadilatlarla dimdik ayakta duruyor.

Cami, bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle kapılarını ibadete kapatmak zorunda kaldı.

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