Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pide ve ekmek üreten fırınları denetledi.

Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pide ve ekmek üreten fırınları denetledi.
Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, halk sağlığı açısından denetimlerini de sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü işyeri denetim ekibi, ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Satışa sunulan ramazan pidelerinin ve ekmeklerin gramajları ile üretim ve satış noktalarında genel hijyen kuralları kontrol edildi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek denetimlerin düzenli olarak devam edeceği söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 3 Yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı Küle dönen evde yangından geriye sadece çekyat kaldı
YEREL HABERLER (Özel) 3 Yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi ...
220 yıllık Yazici Zade Hüseyin Bey Camisi'nde sessizlik
YEREL HABERLER 220 yıllık Yazici Zade Hüseyin Bey Camisi'nde ...
Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu
YEREL HABERLER Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske ...
(Görüntülü) Maden ocaklarının emanet edildiği işçilerin sağlığı iş yeri hekimlerine emanet
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maden ocaklarının emanet edildiği ...
Madencilerin sağlığı, iş yeri hekimlerine emanet
YEREL HABERLER Madencilerin sağlığı, iş yeri hekimlerine emanet
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
26 gündür kapalı olan pazarlar yeniden açıldı
YEREL HABERLER 26 gündür kapalı olan pazarlar yeniden açıldı
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk ...
Memleketlerine gidemeyen hakemlere kumanya desteği
YEREL HABERLER Memleketlerine gidemeyen hakemlere kumanya desteği
(Görüntülü) Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
(Görüntülü) Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal ...
Ofisi kumarhane ye çevirmişler
YEREL HABERLER Ofisi kumarhane ye çevirmişler
Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kahve baskınında, 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
Gurbetçilerden aşevine gıda desteği
YEREL HABERLER Gurbetçilerden aşevine gıda desteği
IWD’20 Zonguldak online olarak düzenlendi
YEREL HABERLER IWD’20 Zonguldak online olarak düzenlendi
Kızılay’dan vatandaşlara çağrı Günaydın, “Hastanelere kan temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kızılay’dan vatandaşlara çağrı Günaydın, “Hastanelere ...
Gidere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Gidere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeğin imdadına ...
Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği kumanya yardımında bulundu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Gümüşhaneliler Derneği kumanya yardımında ...
Gülüç’te halk pazarı kurulacak
YEREL HABERLER Gülüç’te halk pazarı kurulacak
PTT önünde şifre kuyruğu
YEREL HABERLER PTT önünde şifre kuyruğu
Av. Musa Yurtseven'den aşevine kumanya desteği
YEREL HABERLER Av. Musa Yurtseven'den aşevine kumanya desteği
Alaplı’da vak'a sayısı arttı
YEREL HABERLER Alaplı’da vak'a sayısı arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X