Tır köprüye sıkıştı

Zonguldak'ta tırın, Fevkani Köprüsü'ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.
Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü'nün altına sıkıştı.
Tır lastiklerinin havasının azaltılmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu, trafik aksadı.
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