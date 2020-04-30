Zonguldak'ta 1 Mayıs, sınırlı sayıda katılımla kutlandı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yarın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün sınırlı sayıdaki katılımcıyla kutlandı.<br>Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzasına sahip 9 bin maden işçisinin çalıştığı Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüsü tedbirleri kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkam kısıtlaması nedeniyle saat 17.00'de kutlandı. Zonguldak Valiliği'nden alınan izinle sınırlı sayıda katılımla kutlanan 1 Mayıs, Madenci Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kutlamaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve az sayıda maden işçisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Hakan Yeşil, insanların zor günler geçirmesine sebep olan koronavirüs salgını sürecinde, insanlara yaşamsal ürün ve hizmetler sunmak, hayat kurtarmak için büyük öneme sahip olan sağlık çalılşanlarıyla birlikte gece gündüz demeden çalışan emekçiler olduğunu söyledi. Büyük mücadelede görev alan tüm emekçilerin önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:<br>"Bugün insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin haklarının, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü gün bugün 1 Mayıs. Bu yıl, içinden geçtiğimiz olağanüstü süreç nedeniyle meydanlarda değiliz. Ülkemizle birlikte dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşamımızı köklü bir biçimde değiştiriyor. Bizlerle birlikte tüm dünyada, hak arayanların çıktığı meydanlar bugün sessiz kaldı. Ama halkımızın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için hala işyerlerinde işçiler ve emekçiler olarak başta can kayıplarımız olmak üzere maddi ve manevi bedeller ödemeyerek çalışmaya devam ediyoruz." <br>Madenci Anıtı'ndaki kutlama, konuşmanın ardından sona erdi.<br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN<br>2020-04-30 18:46:11<br>

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