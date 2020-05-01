Zonguldak'ta konteynere kumar baskını

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynayan 4 kişi yakalandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkiinde ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynatıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. M.T., M.P., H.T. ve A.G.'ye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-05-01 01:30:02<br>

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