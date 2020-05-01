Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen yardımsever, mahalle mahalle gezip bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

Mahalle mahalle gezip bakkallarda veresiye defterlerini aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ismini vermeyen yardımsever, mahalle mahalle gezip bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.
Kdz. Ereğli ilçesinde isimlerinin yazılmasını istemeyen hayırsever işadamları mahalle mahalle gezip bakkallarda ki veresiye defterlerini topluyor. Bakkal sahiplerine veresiye defterindeki tüm borçları hesaplattıran işadamları tüm borçları kapatıp defterleri de alıyor. İşadamları ayrıca veresiye defterindeki tüm borçların ödendiğine dair bakkalın camına yazı astı. Yaşanan bu durum karşısında bakkal sahipleri ve bakkala borcu bulunan müşteriler hem şaşırdı hemde büyük bir mutluluk yaşadı. Osmanlı döneminde zenginlerin ‘Zimem’ adı verilen veresiye defterlerini satın alması geleneğinin günümüzde de devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini anlatan bakkalcılar, hem Korona virüs salgını hem de Ramazan ayında zor günler geçirenlerin borçlarından kurtulmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi’nde 30 yıldır bakkalcılık yapan İlhan Durdu ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Durdu konuşmasında “Abilerimiz geldiler bizi memnun ettiler. Ödeyemeyen zor durumda olan bu mübarek ramazan ayında borçları kapattılar. Biz çok memnun kaldık kendilerinden. Allah onlara bol kazançlar nasip eylesin. Böyle insanların inşallah sayıları artar ülkemizde, memleketimizde. 13 bin TL borcu kapattı abilerimiz. Allah razı olsun hepsinden birazda bizlerde fedakârlık yaptık onlarda yaptılar tamamını sildik. Defterlerin hepsini kapattılar. Biz yeni bir hayata başladık bugünden itibaren. Dün akşamüzeri gelmişlerdi. Her gün geliyor işte müşterimiz. Hepsi dua ediyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar. 5 yıl borcu olanlar, 1 yıl borcu olanlar var alışveriş yapıp ödeyemeyen var. Benim müşterilerim onlar yani. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsini kapattılar. Allah hepsini ülkemizin başımızdan eksik etmesinler. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ören Mahallesi’nde ki bakkal Erol Orhan’da hayırseverlerin veresiye defterlerini alması ile hem kendisinin hem de müşterilerinin çok büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada “Yardımsever geldi dükkânıma. Bana, “Defterde ne kadar alacak verecek olayı var?” diye sordu. Bende durumu anlattım. Yaklaşık 8 bin civarında alacağımız vardı. Buda 3040 kişiye yakın kişinin borcu. Bir hayırsever geldi bu hesabı bizden komple kapattı, sildi borçları. Bana 28 Nisan 2020 tarihine kadar bütün olan borçlar sıfırlanmıştır. Başıma ilk defa böyle bir olay geldi. Ben de memnun oldum. Benim de durumlarım biraz iyi değildi. Ödemelerim vardı onları da bu arada aradan çıkarmış oldum. Onun sayesinde. Bu hayırsever abiye çok teşekkür ediyorum. Durumu veremeyen de vardı, verebilen de vardı. Yaklaşık bu 8 bin liranın 3 bin lirası durumu kötü olan kişilerdi. Onlar da sevindi. Herkes dua ediyor bu kişiye. İsminin açıklanmasını istemiyor. Bendeki hesabı aldı sildi borçları, kimsenin borcu kalmamıştır” dedi.
Bakkal Muammer Arslan da veresiye defterindeki borçları kapatan hayırseverlere teşekkür etti. Arslan konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Şimdi bu olay bugün işyerimize gelen hayırseverler bizden veresiye alan vatandaşları sordular. ‘İhtiyaç sahibi var mı?’ diye sordular. Bizde ihtiyaç sahibi olduğunu söyledik. Onlarda veresiye defterimizi satın almak istediler. Gerçekten biz kendilerine şükran ve minnettarlık duyuyoruz. Hem bu mübarek Ramazan gününde hem korona virüsün dünyayı ve ülkemizi sardığı bu zor günlerde gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardımları oldukları için teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahipleri çoktur. İnşallah Cenabı Allah böyle insanların sayılarını artırsın. 35 kişi falan ama gerçek ihtiyaç sahipleri. Bunların içinde engelli çocukları olanlar var, çalışmayanlar var. Bizde elimizden gelen yardımları yapıyoruz. Fakat epey zamandan beri ödeyemeyenler vardı. Onlarda bunların içinde. İnşallah onlar içinde çok iyi oldu. Hatta bugün gelenler oldu duyanlar oldu. Çok sevindiler ve bir sürü dua ettiler. Ülkemizde garibanların sahibi olduğu da belli olmuş oldu. İsimlerini açıklamak istemiyorlar. Sadece tabi ki bizimde burada veresiye alan müşterilerimizin onların duası yeter çoluğun çocuğuna Allah’ın izniyle.”
Hayırsever işadamlarının şu ana kadar 4 ayrı noktada yaklaşık 200 kişinin 30 bin TL civarında bakkal borcunu ödediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş ...
Korona virüsü yenen doktor hastaları için görevinin başına döndü Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Emre Horuz: "Hekim olduğumuz ve hastalığı biraz daha fazla bildiğimiz için daha fazla kaygı yaşamış olabiliriz"
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen doktor hastaları için görevinin ...
Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi
Mesire alanı projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Mesire alanı projesi tamamlandı
Polis 13 saatte 267 noktada denetim yaptı
YEREL HABERLER Polis 13 saatte 267 noktada denetim yaptı
Zonguldak'ta konteynere kumar baskını
YEREL HABERLER Zonguldak'ta konteynere kumar baskını
Zonguldak'da 3 gün sürecek kısıtlama başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'da 3 gün sürecek kısıtlama başladı
Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
YEREL HABERLER Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise ...
Zonguldak'ta 1 Mayıs, sınırlı sayıda katılımla kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1 Mayıs, sınırlı sayıda katılımla ...
Zonguldak’ta 1 Mayıs korona virüs gölgesinde kutlandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 1 Mayıs korona virüs gölgesinde kutlandı
Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu
Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz"
YEREL HABERLER Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz"
Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
YEREL HABERLER Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Zonguldak Kömürspor'dan altyapıya önem TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Altyapıdaki gençleri A takıma kazandıracağız"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'dan altyapıya önem TFF 2. Lig ...
Gençlik Merkezi 5 bin 900 siper maske dağıttı
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi 5 bin 900 siper maske dağıttı
Kozlu Su Sporları merkezinde 120 kişi eğitim aldı
YEREL HABERLER Kozlu Su Sporları merkezinde 120 kişi eğitim aldı
(Görüntülü) Van'da 50 bin çiçek, park ve bahçeleri süsleyecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da 50 bin çiçek, park ve bahçeleri ...
Zonguldak'taki BEÜ'de şimdiye kadar 7 bin 300 test yapıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki BEÜ'de şimdiye kadar 7 bin 300 test ...
Zonguldak'ta korona virüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta korona virüste 7 bin 300 test başarılı ...
Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutladı
YEREL HABERLER Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutladı
Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti
YEREL HABERLER Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar: " Allah’ın hükümlerini insanlara bildirmek ilahi bir sorumluluktur" MÜSİAD, Prof. Dr. Erbaş’a sahip çıktı
YEREL HABERLER MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar: " Allah’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X