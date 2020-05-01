Sokağa çıkma yasağını ihlal edince cezayı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşa 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Taşbaca Mahallesine bağlı Meşe Caddesi’nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 yaşındaki M.K. isimli vatandaşa 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.