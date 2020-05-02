Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehir boş kaldı

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Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, 30 Nisan gecesi gece 00.00 başlayan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde Zonguldaklı vatandaşlara kısıtlamaya uydu ve evinde kaldı. Kentin en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi sessizliğe büründü. 3 sürecek kısıtlama 3 Mayıs gece 00.00 itibariyle sona erecek.

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