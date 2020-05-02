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Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle solunum cihazı üretti

DHA

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan bilim sanat merkezinde, bin 500 lira maliyetle mekanik ventilatör üretildi.  Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenler ve öğrenciler, bir süre önce hastanelerde ihtiyaç duyulan solunum cihazı üretmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, mekanik ventilatör üretimi başarıyla gerçekleştirildi. Karadeniz Ereğli BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, bilim merkezlerinin kuruluş amacının faydalı ürün geliştirmek ve patent alma vizyonu olduğunu söyledi. İlçedeki devlet hastanesi yöneticileriyle...

Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle solunum cihazı üretti

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan bilim sanat merkezinde, bin 500 lira maliyetle mekanik ventilatör üretildi. <br>Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenler ve öğrenciler, bir süre önce hastanelerde ihtiyaç duyulan solunum cihazı üretmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, mekanik ventilatör üretimi başarıyla gerçekleştirildi. Karadeniz Ereğli BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, bilim merkezlerinin kuruluş amacının faydalı ürün geliştirmek ve patent alma vizyonu olduğunu söyledi. İlçedeki devlet hastanesi yöneticileriyle yaptıkları görüşmenin ardından solunum cihazı üretmeye karar verdiklerini anlatarak, "Daha önce 3D yöntemi ile üretimini gerçekleştirdiğimiz siperlik ve maske konusunda gerektiğince hastanelerimize yardımcı olduk. Bu arada bir de hasta ağzından kamera yolu açmada kullanılan laringoskop cihazı ürettik. Son olarak da üst katlardaki hastaların, tomografi çekilebilmesi amacıyla alt katlara indirildikleri sırada mobil solunum cihazına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bunun daha stabil ve doğru olabilmesi açısından doktorların anlattığı şekilde ve söylediği sayıda, çocuk ve yaşlı hastaların kullanılabilecekleri kapasiteye göre ayarlayarak üretmeyi planladık. Çok da maliyeti bulunmayan mekanik ventilatörü BİLSEM´de bin 500 liraya maliyetle ürettik. Cihazı 4 Mayıs Pazartesi Ankara´ya götürerek Milli Eğitim Bakanlığı Proje Başkanı Oktay Kılıç ve Genel Müdür Mehmet Nezir Gül ile paylaşacağız. Ardından da Sağlık Bakanlığı'na götüreceğiz." dedi. <br>AMBULANSLARDA DA KULLANILABİLECEK <br>Kodlamayı gerçekleştiren BİLSEM öğretmeni Taylan Çağatay Akın, cihazın çalışma prensibini anlattı. Cihazın ambulanslarda da kullanılabileceğini ifade eden Akın, şöyle dedi: <br>"Manuel kullanılabilen 'ambu' dediğimiz solunum desteği sağlayan aparatı, otomatik şekilde çalışır hale getirdik. Gerçek solunum cihazlarında olan kapasite ve nefes sayısını bunun üzerine uyguladık. Bebekten, yaşlı insanların ihtiyacına kadar aralıktaki bütün değerleri ve nefes ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda takıldığında oksijen desteği sağlanabiliyor. Bu cihaz ambulansların içerisinde hastaya müdahalede kullanılabilecek. Yine solunum cihazının yetmediği alanlarda, hastane içerisinde hasta nakli sırasında gerekli olduğunda; yani solunum ünitelerinin yetişemediği noktalarda mobil solunum cihazı kullanılabilecek. Aynı zamanda akü ile de çalışabilir özelliği bulunduğundan, araçlarda şarj edilerek kullanılabilme imkanı da var. Üzerine de pusoksimetre dediğimiz parmaktan nabız ve kandaki oksijen değerini ölçebilen medikal ürünü özel bir sensörle imal ederek ilave ettik." <br> <br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-05-02 16:28:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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