Kısıtlamaya uyan Zonguldaklılar evde kaldı

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldı

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar evlerinde kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 30 Nisan gecesi 00.00'da başlayan ve 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zonguldaklılar kısıtlamaya uyarak evinde kaldı. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala kentin en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi sessizliğe büründü. 3 gün süren kısıtlama bu gece saat 00.00 itibarıyla sona erecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.