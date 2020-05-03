Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi

"Bu işler hep kader..."

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Zonguldak Alaplı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İlçede görev yapan Gazeteciler , köpekler ve kediler için mama bırakarak, güvercinlere yem verdi.

Zonguldak’ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir‘de 3 gün hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken,Alaplı’da görev yapan Gazeteciler sokaklarda gördükleri köpeklere mama verirken,kedi ve Köpeklere yem ve su bırakıldı. Alaplı Parkında ve Merkez Cami meydanında ise güvercinler için yem atılarak, hayvanların beslenmesi sağlandı.

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