Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50'e yükseldi

Zonguldak Alaplı İlçesinde Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. İlçe sağlık Kurumu verilerinden elde edilen bilgiye göre, Alaplı genelinde son 4 günde yapılan testlerde 7 kişide pozitif bulguya rastlandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 50 olarak açıklandı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada,Alaplı ilçesinde 29 Nisan'da 43 olarak açıklanan koronavirüs (Covid19) kesinleşmiş pozitif vaka sayısının 50'e yükseldiğini ifade ederek, "Bu hastalardan 32'si iyileşmiş olup, 1'i yoğun bakım olmak üzere 18'inin hastanede tedavileri devam etmektedir. " dedi.

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