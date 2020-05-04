Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

İHA

Devrekli çiftçileri i(Covit19) bile durduramıyor.

Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

Devrekli çiftçileri i(Covit19) bile durduramıyor.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seracılıkla uğraşan çiftçilere korona virüs dahi engel olamıyor.
Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İl Müdürü Cemalettin Çataklı nezaretinde Çaydeğirmeni Beldesinde seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçileri yerinde ziyaret ederek çiftçilerden çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
İki bin metre kare alan içinde seracılık yaparak üretim yapan Devrekli Çiftçi Kadir Meziroğlu,” İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile hayata geçirdiğimiz iki bin metre kare seralarımızda her türlü meyve ve sebze üretiyoruz. Bu konuda yetkililerin büyük desteklerini görmekteyiz. Malum dünya genelinde bir virüs vak'ası var ama bizim çalışmalarımıza virüs bile engel olamıyor. Bakanlığın sokağa çıkma kısıtlamasından bizlerde muaf olduğumuz için kolaylıkla üretimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Sizler evde kalmaya devam edin biz sizler için üretmeye devam ediyorum” diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,” Bu gün hafta sonu olmasına rağmen arkadaşlarımızla sahaya inerek çiftçi vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve kendileri ile bilgi alışverişinde bulunduk. Öncelikle bizim üretmeye ihtiyacımız var. Nasıl Avrupa şuan bizden maske ve diğer sağlık ürünlerinden talebinde bulunuyorsa bir zaman sonra da meyve ve sebze ihtiyaçlarını da bizden karşılayacaklar. Korona virüs sebebiyle insanlar her ne kadar evine kapanmış olsa da çiftçiler üretmeye devam ediyor. Devrek ilçesinde Tarımsal faaliyet ve üretim hafta sonu da durmadan devam ediyor. Sera alanlarının yapılan projelerle her sene giderek arttığı ilçede çiftçiler modern seralarda domates, biber, salatalık üretmeye devam ederken bir yandan da açık alanda fasulye, kabak, yeşillik, çilek hatta karpuz üretiyorlar. Çiftçiler seralarda ürünlerden daha çok verim aldıklarını ve projelerin çok faydalı olduğunu söylüyorlar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Ziraat Mühendisleri ile sera alanları düzenli aralıklarla kontrol edilerek çiftçilere toprak hazırlığı, fide dikimi, fide bakımı, ilaçlama ve biyolojik mücadele ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın da faal olduğu ilçemiz sınırları içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının Veteriner Hekimleri korona virüse rağmen dur durak bilmeden programlı saha aşılamaları ve kayıt işlemlerini yapmaya devam etmektedirler.
Ekiliş alanlarının artırılması için yonca tohumluğu çiftçilerin kapısına kadar teslim edilmektedir. Ayrıca dikim alanlarının artırılması içinde her yıl yapılan projelerle ceviz ve fındık dikim alanları bilgeye uygun çeşitlerle artırılmaya devam etmektedirler. Gıdanın öneminin giderek arttığı dünyamızda, Devrekli çiftçiler üreterek milli ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyorlar ve korona virüs bizi yıldıramaz üretime devam ediyoruz siz evde kalın Türkiye diye konuşuyorlar."
65 yaş üst sokağa çıkma yasağı bulunan çiftçiye İl Müdürü Cemallettin Çataklı tarafından izin belgesi düzenlenerek,” İlçe sınırları içerisinde seracılık alanında gerekli malzemelerini temin edebilmesi için bu evrakı yetkililere gösterildiği zaman hiçbir sorun yaşamayacaksın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50'e yükseldi
YEREL HABERLER Vaka sayısı 4 günde 7 kişi daha artarak 50'e yükseldi
72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi
40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi
YEREL HABERLER 40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi
Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi
Çaycuma'da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu
YEREL HABERLER Çaycuma'da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu
Kısıtlamaya uyan Zonguldaklılar evde kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uyan Zonguldaklılar evde kaldı
Prof. Dr. Atasoy'dan evdeki çiftlere öneri: Eleştirel dilden kaçınalım
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atasoy'dan evdeki çiftlere öneri: Eleştirel ...
Jandarmadan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Jandarmadan doğum günü sürprizi
192 engelliye maaşlarını polis götürdü
YEREL HABERLER 192 engelliye maaşlarını polis götürdü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine ...
Hastanelere 2 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
YEREL HABERLER Hastanelere 2 adet yüksek akımlı oksijen cihazı ...
(Görüntülü) Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle solunum cihazı üretti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle ...
Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle solunum cihazı üretti
YEREL HABERLER Bilim merkezi bin 500 lira maliyetle solunum cihazı ...
Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehir boş kaldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehir boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X