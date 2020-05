Devrekli çiftçileri korona virüs bile durduramıyor

Devrekli çiftçileri i(Covit19) bile durduramıyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seracılıkla uğraşan çiftçilere korona virüs dahi engel olamıyor.

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İl Müdürü Cemalettin Çataklı nezaretinde Çaydeğirmeni Beldesinde seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçileri yerinde ziyaret ederek çiftçilerden çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İki bin metre kare alan içinde seracılık yaparak üretim yapan Devrekli Çiftçi Kadir Meziroğlu,” İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile hayata geçirdiğimiz iki bin metre kare seralarımızda her türlü meyve ve sebze üretiyoruz. Bu konuda yetkililerin büyük desteklerini görmekteyiz. Malum dünya genelinde bir virüs vak'ası var ama bizim çalışmalarımıza virüs bile engel olamıyor. Bakanlığın sokağa çıkma kısıtlamasından bizlerde muaf olduğumuz için kolaylıkla üretimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Sizler evde kalmaya devam edin biz sizler için üretmeye devam ediyorum” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,” Bu gün hafta sonu olmasına rağmen arkadaşlarımızla sahaya inerek çiftçi vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve kendileri ile bilgi alışverişinde bulunduk. Öncelikle bizim üretmeye ihtiyacımız var. Nasıl Avrupa şuan bizden maske ve diğer sağlık ürünlerinden talebinde bulunuyorsa bir zaman sonra da meyve ve sebze ihtiyaçlarını da bizden karşılayacaklar. Korona virüs sebebiyle insanlar her ne kadar evine kapanmış olsa da çiftçiler üretmeye devam ediyor. Devrek ilçesinde Tarımsal faaliyet ve üretim hafta sonu da durmadan devam ediyor. Sera alanlarının yapılan projelerle her sene giderek arttığı ilçede çiftçiler modern seralarda domates, biber, salatalık üretmeye devam ederken bir yandan da açık alanda fasulye, kabak, yeşillik, çilek hatta karpuz üretiyorlar. Çiftçiler seralarda ürünlerden daha çok verim aldıklarını ve projelerin çok faydalı olduğunu söylüyorlar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Ziraat Mühendisleri ile sera alanları düzenli aralıklarla kontrol edilerek çiftçilere toprak hazırlığı, fide dikimi, fide bakımı, ilaçlama ve biyolojik mücadele ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın da faal olduğu ilçemiz sınırları içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının Veteriner Hekimleri korona virüse rağmen dur durak bilmeden programlı saha aşılamaları ve kayıt işlemlerini yapmaya devam etmektedirler.

Ekiliş alanlarının artırılması için yonca tohumluğu çiftçilerin kapısına kadar teslim edilmektedir. Ayrıca dikim alanlarının artırılması içinde her yıl yapılan projelerle ceviz ve fındık dikim alanları bilgeye uygun çeşitlerle artırılmaya devam etmektedirler. Gıdanın öneminin giderek arttığı dünyamızda, Devrekli çiftçiler üreterek milli ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyorlar ve korona virüs bizi yıldıramaz üretime devam ediyoruz siz evde kalın Türkiye diye konuşuyorlar."

65 yaş üst sokağa çıkma yasağı bulunan çiftçiye İl Müdürü Cemallettin Çataklı tarafından izin belgesi düzenlenerek,” İlçe sınırları içerisinde seracılık alanında gerekli malzemelerini temin edebilmesi için bu evrakı yetkililere gösterildiği zaman hiçbir sorun yaşamayacaksın” dedi.

