Zonguldak'ta, kısıtlama sonrası hareketlilik

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, 'evde kal' çağrılarına rağmen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Zonguldak'ta, haftanın ilk günü cadde ve sokaklar doldu. 'Evde kal' çağrılarına rağmen kısıtlama sonrası ilk gün çoğu kişi dışarı çıktı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruklar oluştuğu görüldü. Polis, halkı sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyardı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-05-04 13:03:15<br>

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