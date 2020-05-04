Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

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Zonguldak'ta, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Zonguldak'ta, 1 3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı itibarıyla sona erdi. Kısıtlama nedeniyle kentte hakim olan sessizlik haftanın ilk günü son buldu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

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