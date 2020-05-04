PTT’den Anneler Günü’ne özel sürpriz

PTT Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında 48 Mayıs tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.

PTT tarafından Anner Günü’ne özel 48 Mayıs tarihleri arasında APS Kurye ve posta kargolarında yüzde 25 indirim yapacak. Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, eticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Anneler Günü’ne özel 48 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

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