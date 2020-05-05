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Kumarhaneye çevrilen eve baskın

DHA

Gürkay GÜNDOGAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen baskında, 14 kişiye toplam 61 bin 437 lira para cezası kesildi. İl ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluköy Köyü Yukarı İhsaniye mevkisinde yaşayan Ü.A.'nın (39), evinde kumar oynattığını tespit etti. Gece saatlerinde eve yapılan baskında, kumar masalarında oyun oynayan 13 kişi, suçüstü yakalandı. Kumarhaneye çevrilen evde, 23 adet pul, 5 paket iskambil kartları, 2 adet adisyon defteri ele geçirildi. Ü.A. hakkında 'Kumar oynatmak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ü.A. birlikte...

Kumarhaneye çevrilen eve baskın

<br>Gürkay GÜNDOGAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kumarhaneye çevrilen eve düzenlenen baskında, 14 kişiye toplam 61 bin 437 lira para cezası kesildi.<br>İl ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluköy Köyü Yukarı İhsaniye mevkisinde yaşayan Ü.A.'nın (39), evinde kumar oynattığını tespit etti. Gece saatlerinde eve yapılan baskında, kumar masalarında oyun oynayan 13 kişi, suçüstü yakalandı. Kumarhaneye çevrilen evde, 23 adet pul, 5 paket iskambil kartları, 2 adet adisyon defteri ele geçirildi. Ü.A. hakkında 'Kumar oynatmak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ü.A. birlikte toplam 14 kişiye ise sosyal mesafe ve çeşitli maddelerden toplam 61 bin 437 lira para cezası kesildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-05 10:42:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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