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Zonguldak'taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldı

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde tedbirler artırıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "3 bizde, 3 de Bartın'da pozitif vaka tespit edildi. Bartın´la ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz" dedi. İstanbul'da yaşayan bir kişi, cenazeye katılmak üzere 10 gün önce köye geldi. Cenazeye katılan kişinin daha sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık...

Zonguldak'taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde tedbirler artırıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "3 bizde, 3 de Bartın'da pozitif vaka tespit edildi. Bartın´la ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz" dedi.<br>İstanbul'da yaşayan bir kişi, cenazeye katılmak üzere 10 gün önce köye geldi. Cenazeye katılan kişinin daha sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde filyasyon çalışması yaptı. Köyde yaşayan 3 kişi ve Bartın'da yaşayıp cenazeye katılan 3 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla köyün Boduklar Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Mahallede oturn yaklaşık 150 kişinin evlerinden çıkmaması ve tedbir kararına uyması istendi.<br>TEDBİRLER ARTTIRILDI<br>Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, köyde cenazeye katılan bir kişide koronavirüsü tespit edilmesi üzerine tedbirleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, "Karantina değil ama benzer bir uygulama yapıyoruz. Orada 10 gün önce bir cenaze oldu ve İstanbul´dan cenazeye gelen birisi hastalığı bulaştırdı. 3 bizde 3 de Bartın´da pozitif vaka tespit edildi. Bartın ile ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz. Sosyal hareketliliği önlemeye sosyal mesafeyi sağlamaya dönük tedbirler arttırıldı." dedi.<br>Korona testi pozitif çıkan kişilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-05-05 23:07:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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