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Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban; “Kan bağışı hayattır”

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban; “Kan bağışı hayattır”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, kan bağışı konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu uygun olan tüm vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunan Çoban, “Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak ve plazma naklinde kullanabilmek amacıyla sağlık durumu uygun olan tüm vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunan Prof. Dr. Şenay Özdolap, “Covid salgınından sonra Türkiye büyük bir hazırlığa girerek hastanelerinin birçoğunu pandemiye yönlendirdi. Bununla birlikte, başta kanser ve trafik kazaları olmak üzere diğer acil ve bekleyemeyecek durumda olan hastaların da tanı ve tedavileri devam etti ve gerektiğinde ameliyatları yapıldı. Ancak, salgın nedeniyle birçok insan hastanelere başvurmaktan çekindiğinden kan stoklarında belirli bir düşüş yaşadık. Şu an ihtiyacı olan bazı hastalar için kan temininde zorluklar yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
“Kan bağışı güvenli bir süreçtir”
Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, kendini iyi hisseden, enfeksiyon bulgusu olmayan 18 ile 60 yaş arası tüm bireylerin kan bağışında bulunabileceğini, Ramazan sürecinde oruç tutan vatandaşların ise akşam iftardan sonra ya da gece sahurdan sonra sabah erken saatlerde kan bağışı yapabileceklerini belirterek “Kan bağışı güvenli bir süreçtir. Vatandaşlarımız kan vermekten çekinmesin. Kan merkezimiz Covid servislerinden ayrıdır ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. Her bağışçı Covid ve diğer hastalıklar açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve kan bağışı için tek kullanımlık steril malzemeler kullanılmaktadır.”
Son olarak “Kan bağışı sürekli bir ihtiyaçtır ve hayat kurtarır” diyen Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban herkesi kan vermeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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