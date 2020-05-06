Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu

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Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Soğuksu mevki'inde meydana geldi. Banka önünde bekleyen 2 kişi sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

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