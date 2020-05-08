Alaplı’da vaka sayısı yükseldi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, son 4 günde 9 kişi daha artarak 59'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı'da 3 Mayıs pazar günü 50 olan koronavirüs (Covid19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, aradan geçen 4 günün ardından 9 kişi daha artarak 59'a yükseldi. Bunlardan, 3'ü yoğun bakımda, biri de entübe hasta olmak üzere 20 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği, 31 hastanın iyileştiği, 8 hastanın da evinde izole bir şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alaplı ilçesinde, ilk vakanın çıktığı 20 Mart'tan bu yana, Covid19 testi pozitif çıkan sadece bir hasta vefat etti.

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