Zonguldak'ta din görevlileri 30 bin maske üretti

<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde camilerde bir araya gelen din görevlileri eşlerine ait dikiş makineleriyle sağlık çalışanları için maske üretiyor. Bugüne kadar 30 bin maske üreten din görevlileri, çalışmalarına devam ediyor.<br>Alaplı'daki köylerde görev yapan yaklaşık 20 din görevlisi, her gün öğle ile ikindi namazı arasında bir araya gelerek maske üretimi yapıyor. Camilerdeki din görevlisi odalarında eşlerine ait dikiş makineleriyle günde yüzlerce maske diken din görevlileri, üretimin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.<br>Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı din görevlilerinin maske üretimi için el ele verdiğini belirterek, "Evlerinde dikiş makinesi olan, bu işten anlayan din görevlerimizle birlikte camilerimizde bu zamana kadar 30 bin maske dikerek teslim ettik. Hizmetimiz bugün de devam ediyor" dedi.<br>İmam Erkin Kayar ise, "Birbirimize yakın camilerde görevli din görevlileri olarak bir araya gelerek öğle namazı ile ikindi namazı arası evlerimizden eşlerimize ait dikiş makinelerini getirerek camilerimizin din görevlileri odasında maske üretiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-05-08 13:31:49<br>

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