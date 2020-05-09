Zonguldak’ta kısıtlamanın ilk günü

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın ilk gününde Zonguldak da sessiz kaldı.

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 24 şehirde 9 10 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Zonguldak’ta ilk gün sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin en kalabalık meydanı Gazipaşa Caddesi ve madenci anıtı boş kaldı.

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