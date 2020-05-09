Vali Bektaş’tan Anneler Günü mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üzerimizdeki emekleri yaşamları boyunca bitmeyen, yüreğinde sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet taşıyan, varlıkları ile bize güç katan, her zaman başımızın üstünde yerleri olan annelerimiz ailemizin ve toplumun temel direği, en değerli varlığımızdır. Aile kurumunu ayakta tutan, sevincimizi ve üzüntümüzü bizlerle yaşayan, sabır, fedakârlık ve özveri timsali annelerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimize, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve uzun ömürler diliyor, saygılar sunuyorum.”

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