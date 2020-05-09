Kısıtlama gününde kenevir sularken yakalandı

Zonguldak'ta 63 yaşındaki adam, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kenevir sularken yakalandı. Kenevir bitkilerine el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muslu beldesi Merkez Mahallesi Depo mevkisindeki ormanlık alana ekilen sahipsiz kenevir bitkilerinin kontrolü sırasında 63 yaşındaki Ş.Ç. elinde bidon ile bitkileri sulamaya geldi. Suçüstü yakalanan şüpheli ile 13 adet kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ş.Ç. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası uygulandı.

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