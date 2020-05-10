Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın "Anneler Günü" mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın, sabrın ve hoşgörünün simgesi annelerimiz, hayatımız boyunca bize destek olan en değerli varlıklarımızdır. Sağlıklı, huzurlu ve nitelikli bir toplumun oluşmasında büyük pay sahibi olan annelerimiz, gelecek nesillerin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlenir. Hiç yılmadan, yorulmadan, sevgi, merhamet ve özveri ile sağlam karakterli ve kişilikli nesillerin yetişmesinde rol model olan annelerimizin, hepimiz üzerinde ödenemeyecek hakları vardır. Bu bilinçle, her zaman yanlarında huzur bulduğumuz, başımızın tacı annelerimize, hayatlarının her döneminde saygıyla hürmet etmeli, onlardan öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı layıkıyla onlara göstermeliyiz. Bu duygularla, bizlere verdikleri yüce değerlerle yarınlara emin adımlarla yürüyeceğimiz, başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, evlatlarıyla birlikte sağlıklı ve huzurlu yarınlar diliyorum.”

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