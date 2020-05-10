Devrilen çınar ağacının yerine yenisi dikildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cumhuriyet caddesi üzerinde yol düzenleme çalışması sırasında kökleri zayıflayıp, binanın üzerine devrilen 50 yıllık çınar ağacının yerine 15 yıllık çınar ağaçları dikildi.

Alaplı Belediyesi, Cumhuriyet caddesi üzerindeki şadırvan çeşmesine çevresinde insan yoğunluğu da göz önüne alınarak tehlikeye neden oldukları için kesilen ve kökleri zayıflayan iki ağaçların yerine dikilirken, toplamda 60 adet yetişkin Çınar ağaçları değişik yerlere dikildi.

Alaplı Belediyesi tarafından , Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan şadırvan çeşmesinin çevresi ilçenin simgesi haline gelen 50 yıllık Çınar ağaçları , yol düzenleme çalışması sırasında kökleri zayıflayan bir çınar ağacı binanın üzerine devrilmişti.Alaplı Park bahçeler Müdürlüğü ekipleri’de devrilen çınar ağacının yerine ve bir ağacında yıkılma tehlikesi olabileceği için , yerlerine 15 yıllık ve 8 metre boyunda iki çınar ağaçlarının dikildi.

Alaplı’nın değişik mahallelerinde bulunan, zaman içerisinde çürüme, kuruma gibi nedenlerden dolayı çınar ağaçları zarar görebiliyor.Alaplı Belediyesi de Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan ,insan sirkülation yoğun bölgelerde , kuruyan, çürüme sonucuna giden ağaçların bulunduğu ve yoldaki müsait yerlere, yeni çınar ağaçlarının dikimini gerçekleştirecek.

Çınar ağacın dikiminde konuşan Alaplı Belediye Başkanı Tekin, Alaplı’nın yeşillikleri ile zengin bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kazara çınar ağacımız yıkıldı, can ve mal kaybı olması. Yaşam alanlarının arttırılmasının temel hedeflerimiz arasında. Bütün hedefimiz insanların yaşamlarının daha sosyal daha renkli ve daha ileriye yürüyebilecekleri daha aydınlık bir hedef göstermek. Bu ağacımız dün yıkıldı, talihsiz bir şekilde. Gezi eylemi çağrıları yapanlar oldu. Alaplı’da bunu gerçekleştiremezsiniz. Yerine diktiğimiz bu ağaç ve görevde olduğunuz 6 yıl içine diktiğimiz ağaçlar çocuklarımızla birlikte büyüyecek ve büyüyor. Alaplı’mız yeşillikleri ile zengin bir ilçemiz adeta orman denizimiz var. Bizim doğaya olan sevgimizi sorgulayanları, paylaşım yapanları bu konuda kasıt arayanları kınıyorum. Bu ağacı ve diğer ağaçları benim Babam 1977 yılında Alaplı Belediye Başkanı iken dikti. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Benim babamın hatırasına bunu yapmamı kimse benden beklemesin” dedi.

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